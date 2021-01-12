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Широков продал бутсы, которыми пинал судью, за 100 тысяч рублей. Деньги и бутсы отдадут детскому дому

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков продал бутсы, в которых избил судью Никиту Данченкова. Об этом во вторник, 12 января, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на адвоката Широкова Вадима Лялина.

«Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки. Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», — сказал Лялин.

Отмечается, что покупатель бутс отправит их в музей детского дома.

Мировой суд Сокольнического района Москвы признал Широкова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Суд назначил наказание в виде обязательных работ: 100 часов общественно полезного труда в свободное от основной работы время.

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Комментарии (5)

arbidol
Забавный пример для детей.
Вот 100 000
а вот бутсы, которыми пинали судей и позволяли зарабатывать такие деньги.
BaGira
Деньги детдому - это хорошо, просто прекрасно, но вот зачем детдому в музее бутсы с такой историей - не понимаю!
Abu-Denis
В какой музей?! Использовать по прямому назначению! Столько служителей Фемиды их заслуживают! Ввести статью в УК и приговаривать неправедных и коррумпированных судей к ежедневному пинанию бутсами в течение десяти лет.
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