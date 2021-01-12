Широков продал бутсы, которыми пинал судью, за 100 тысяч рублей. Деньги и бутсы отдадут детскому дому

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков продал бутсы, в которых избил судью Никиту Данченкова. Об этом во вторник, 12 января, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на адвоката Широкова Вадима Лялина.



«Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки. Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», — сказал Лялин.

Отмечается, что покупатель бутс отправит их в музей детского дома.