Больше 30 детей госпитализированы с отравлением в Дагестане. Самому младшему — полтора года

Массовое отравление детей зафиксировано в Дагестане. Как сообщает минздрав республики, маленькие пациенты стали поступать в больницу Буйнакска сегодня, 12 января.

«На данный момент госпитализировано 33 ребенка, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему — 2 года», — заявили в ведомстве. ТАСС со ссылкой на мэра города Буйнакска Исламудина Нургудаева уточняет, что поступивших в больницу — уже 34, самому маленькому пациенту — полтора года.



Дети попали в руки медиков с температурой, тошнотой, рвотой, расстройством кишечника. Их состояние оценивается как средней тяжести.