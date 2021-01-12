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Больше 30 детей госпитализированы с отравлением в Дагестане. Самому младшему — полтора года

Массовое отравление детей зафиксировано в Дагестане. Как сообщает минздрав республики, маленькие пациенты стали поступать в больницу Буйнакска сегодня, 12 января.

«На данный момент госпитализировано 33 ребенка, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему — 2 года», — заявили в ведомстве. ТАСС со ссылкой на мэра города Буйнакска Исламудина Нургудаева уточняет, что поступивших в больницу — уже 34, самому маленькому пациенту — полтора года.

Дети попали в руки медиков с температурой, тошнотой, рвотой, расстройством кишечника. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На место выехали специалисты и глава минздрава Дагестана Татьяна Беляева, инфекционисты и эпидемиологи.

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Комментарии (1)

Noisymouse
Странное дело. Такой большой разброс возраста. Если отравление в семье - почему только дети? Если в саду/школе - где пересекаются 13 и полтора года?
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