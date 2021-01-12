С 21 декабря 2020 года, школьники снимали короткие короткие фильмы под слоганом «Прощай, 2020! Привет, идеальный 2021!». В своих работах авторы делились впечатлениями, эмоциями, случаями из жизни школы, фантазировали о грядущем 2021 годе и поздравляли горожан с Новым годом.
Работы по 10 номинациям оценивало жюри в составе
Сергей Семак – главный тренер футбольного клуба «Зенит»
Алина Пязок - продюсер и клипмейкер Little Big
-Сергей Захаров - креативный продюсер Студия super 8, клипмейкер группы Ленинград
Андрей Носков – актёр, режиссер, блогер.
Анастасия Качалова, Анна Щеглова, Екатерина Калмыкова- победители медиа блока конкурса Большая Перемена
Вот имена победителей:
1. Лучшая операторская работа:
ГБОУ гимназии № 628 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Название: Есть в гимназии 628 волшебники...
2. Лучшее музыкальное сопровождение:
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга
Название: Детский взгляд на 2020 год
3. Лучший актёр:
ГБОУ Гимназия №628 Красногвардейский район Санкт-Петербурга
Название: Скрытая съёмка с закрытой конференции
ГБОУ СОШ №538 Кировского района Санкт-Петербурга
Название: "История игрушек"
4. Лучшая актриса:
ГБОУ СОШ №538 Кировского района Санкт-Петербурга
Название: "Почти министр образования"
5. Лучшее художественное оформление видеоролика (декорации, реквизит):
ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга
Название: Лучшая ёлочка нашей школы
6. Лучший дизайн костюмов, грим
ГБОУ гимназия № 399 Красносельского района Санкт-Петербурга
Название: 2021 Бык новый год
7. Лучший актёр второго плана:
Дом Детского Творчества «На реке Сестре» Петербурга
Название: #Оскарновогодний
ГБОУ СОШ № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга
Название: #ОскарНовогодний ГБОУ СОШ № 439
8. Лучшая актриса второго плана:
ГБОУ СОШ № 1 Московского района Санкт-Петербурга
Название: #Оскарновогодний
9. Лучший сценарий
ГБОУ Школа-интернат №67 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Название: Детство
10. Лучший видеоролик
ГБОУ СОШ №10 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Название: Зима в Санкт-Петербурге. Версия 2.0.
ГБОУ Гимназия №628 Красногвардейский район Санкт-Петербурга
Название: Скрытая съёмка с закрытой конференции