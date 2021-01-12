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Лучшие школьные ролики и конкурс #оскарновогодний в эфире «Фонтанки»

Итоги конкурса видеороликов «#Оскарновогодний» среди школ Петербурга объявили в прямом эфире «Фонтанки».

С 21 декабря 2020 года, школьники снимали короткие короткие фильмы под слоганом «Прощай, 2020! Привет, идеальный 2021!». В своих работах авторы делились впечатлениями, эмоциями, случаями из жизни школы, фантазировали о грядущем 2021 годе и поздравляли горожан с Новым годом.

Работы по 10 номинациям оценивало жюри в составе

Сергей Семак – главный тренер футбольного клуба «Зенит»

Алина Пязок - продюсер и клипмейкер Little Big

-Сергей Захаров - креативный продюсер Студия super 8, клипмейкер группы Ленинград

Андрей Носков – актёр, режиссер, блогер.

Анастасия Качалова, Анна Щеглова, Екатерина Калмыкова- победители медиа блока конкурса Большая Перемена

Вот имена победителей:

1. Лучшая операторская работа:

ГБОУ гимназии № 628 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Название: Есть в гимназии 628 волшебники...

2. Лучшее музыкальное сопровождение:

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга

Название: Детский взгляд на 2020 год

3. Лучший актёр:

ГБОУ Гимназия №628 Красногвардейский район Санкт-Петербурга

Название: Скрытая съёмка с закрытой конференции

ГБОУ СОШ №538 Кировского района Санкт-Петербурга

Название: "История игрушек"

4. Лучшая актриса:

ГБОУ СОШ №538 Кировского района Санкт-Петербурга

Название: "Почти министр образования"

5. Лучшее художественное оформление видеоролика (декорации, реквизит):

ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга

Название: Лучшая ёлочка нашей школы

6. Лучший дизайн костюмов, грим

ГБОУ гимназия № 399 Красносельского района Санкт-Петербурга

Название: 2021 Бык новый год

7. Лучший актёр второго плана:

Дом Детского Творчества «На реке Сестре» Петербурга

Название: #Оскарновогодний

ГБОУ СОШ № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Название: #ОскарНовогодний ГБОУ СОШ № 439

8. Лучшая актриса второго плана:

ГБОУ СОШ № 1 Московского района Санкт-Петербурга

Название: #Оскарновогодний

9. Лучший сценарий

ГБОУ Школа-интернат №67 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Название: Детство

10. Лучший видеоролик

ГБОУ СОШ №10 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Название: Зима в Санкт-Петербурге. Версия 2.0.

ГБОУ Гимназия №628 Красногвардейский район Санкт-Петербурга

Название: Скрытая съёмка с закрытой конференции

Конкурс #Оскарновогодний - был организован по инициативе школьников. Идею поддержал Комитет по образованию Санкт-Петербурга, «Академия талантов», Фонтанка.ру. и социальная сеть Вконтакте.

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