В Уганде за два дня до президентских выборов заблокировали все соцсети и мессенджеры

В Уганде, лидер которой находится у власти уже 35 лет, за два дня до президентских выборов заблокировали все социальные сети и мессенджеры. Об этом 12 января сообщает Reuters со ссылкой на распоряжение надзорного ведомства по вопросам связи.

Блокировка будет действовать до особого уведомления.

Неправительственная организация NetBlocks, которая следит за кибербезопасностью и свободой в Интернете, заявила, что в основной список сайтов, недоступных для основных операторов сотовой сети Уганды, попали Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber и Google Play Store. Источник в телекоммуникационном секторе Уганды сообщил, что правительство ясно дало понять руководству телекоммуникационных компаний, что запрет на соцсети — это ответ на блокировку Facebook некоторых проправительственных аккаунтов.