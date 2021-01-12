В Уганде за два дня до президентских выборов заблокировали все соцсети и мессенджеры

В Уганде, лидер которой находится у власти уже 35 лет, за два дня до президентских выборов заблокировали все социальные сети и мессенджеры. Об этом 12 января сообщает Reuters со ссылкой на распоряжение надзорного ведомства по вопросам связи.
Блокировка будет действовать до особого уведомления.
Неправительственная организация NetBlocks, которая следит за кибербезопасностью и свободой в Интернете, заявила, что в основной список сайтов, недоступных для основных операторов сотовой сети Уганды, попали Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber и Google Play Store. Источник в телекоммуникационном секторе Уганды сообщил, что правительство ясно дало понять руководству телекоммуникационных компаний, что запрет на соцсети — это ответ на блокировку Facebook некоторых проправительственных аккаунтов.
Незадолго до выборов митинги оппозиции были жестоко подавлены, в ноябре в ходе протестов было убито 54 человека.
Нынешний 76-летний президент Йовери Мусевени пришёл к власти в результате переворота в 1986 году. Сейчас самым сильным его соперником среди 10 кандидатов от оппозиции считается 38-летний певец Боби Вайн. Власти, вероятно, взялись за соцсети, учитывая его популярность среди молодежи в стране, где медианный возраст населения — меньше 17 лет.