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Козы в свастике и мартышка в нацистской форме. Прокуратура проверяет цирковое представление по заказу епархии в Ижевске

Ижевская прокуратура начала проверку после неоднозначного представления в Госцирке Удмуртии. Шоу для воспитанников воскресных школ заказала Ижевская епархия. Во время одного из номеров на животных прикрепили флаги со свастикой. Это и стало поводом для разбирательств.

12 января епархия прокомментировала случившееся. Там считают, что представление на нарушает закон, запрещающий демонстрацию нацистской атрибутики или символики, — зрителям показали шоу, которое формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.

Епархия ссылается на пункт 2 статьи 20.3 КоАП. Статья запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, но её положения «не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

«В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительного в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер», — отметили в пресс-службе Ижевской епархии.

Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube

В цирке добавили, что в представлении присутствовал исторический экскурс, описывающий роль церкви в истории России. В учреждении нарушения закона также не видят, так как пропаганды нацистской атрибутики не было.

«В манеже, соответственно, демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда», — пояснили в Госцирке.

Отметим, на видео с представления можно, в частности, увидеть козу в попоне со свастикой, а также мартышку, одетую в форму, напоминающую нацистскую.

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Комментарии (8)

f0ntan
Запретить показ всех фильмов про ВОВ. Там показывают свастику на фашистских танках, самолетах, обмундировании. Запретить демонстрации сражений, так популярные у нас. Русские молодцы наряжаются в фашистов. Никто из прокуратуры и слова не молвит. Запретить показ фильма с Баталовым "Дорогой мой человек", где он играет врача, а маленькая девочка показывает представление советским солдатам с собакой, одетой в Гитлера. И никого из советских солдат там это не возмущает. Где прокуратура? Фильму с Баталовым одевать собаку в фашисткую одежду можно, а цирку в Ижевске - нельзя?
Василий Марущак
Как же это глупо вот так шутить над исторически одной из сильнейших армий мира, хоть и проигравшей эту войну, и уж тем более тем, чьи предки понесли от вермахта главнейшие потери в жертвах и разрушениях.
Как то это что ли роняет честь победителей. Впрочем о чём это я, где епархия, а где честь и победители.
alexpv
Как людям нечего делать и у них окончательно едет крыша они начинают заниматься всякой фигней. И это я не про артистов цирка и даже не про епархию...
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