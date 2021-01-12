Ижевская прокуратура начала проверку после неоднозначного представления в Госцирке Удмуртии. Шоу для воспитанников воскресных школ заказала Ижевская епархия. Во время одного из номеров на животных прикрепили флаги со свастикой. Это и стало поводом для разбирательств.

12 января епархия прокомментировала случившееся. Там считают, что представление на нарушает закон, запрещающий демонстрацию нацистской атрибутики или символики, — зрителям показали шоу, которое формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.

Епархия ссылается на пункт 2 статьи 20.3 КоАП. Статья запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, но её положения «не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии». «В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительного в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер», — отметили в пресс-службе Ижевской епархии.

Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

В цирке добавили, что в представлении присутствовал исторический экскурс, описывающий роль церкви в истории России. В учреждении нарушения закона также не видят, так как пропаганды нацистской атрибутики не было.