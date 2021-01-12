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Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве в Бейруте

Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного гражданина Португалии в связи с делом о мощном взрыве в порту Бейрута. Об этом 12 января сообщает AP.

«Красное уведомление» касается капитана и владельца судна Rhosus, которое привезло 2750 тонн нитрата аммония в Ливан в 2013 году, а также португальского торговца нитратами, который посетил склад порта в Бейруте в 2014 году, где хранилось вещество.

Судно принадлежит проживающему на Кипре Игорю Гречушкину, а капитаном был Борис Прокошев. Уведомление представляет собой необязательный запрос к правоохранительным органам по всему миру о поиске и предварительном задержании. Это не ордер на арест и не требует от властей ареста разыскиваемого подозреваемого. Объявить россиян и португальца в розыск попросил Интерпол государственный прокурор Ливана Гассан Хури.

Аммиачная селитра, взрывоопасный материал, используемый в производстве удобрений, даже не должна была находиться в Ливане. Когда Rhosus отправился из грузинского черноморского порта Батуми, он направлялся в мозамбикский порт Бейра.

Капитан судна Борис Прокошев ранее заявил, что груз был задержан в порту, поскольку владелец не оплатил портовые сборы и неустойку за непринятый груз. Судно было задержано ливанскими властями. Обвинение во взрыве груза моряк не признает.

Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года привел к гибели около 200 человек. Материальный ущерб составляет 9 процентов ВВП Ливана. После взрыва были арестованы около 30 человек, большинство из которых — сотрудники порта и таможни. Правительство Ливана под руководством премьер-министра Хасана Диаба ушло в отставку. В декабре 2020 прокурор, расследующий взрыв, Фади Савван выдвинул обвинения против временного премьер-министра Ливана Хасана Диаба и трех бывших министров, обвинив их в халатности, приведшей к гибели тех, кто погиб в результате взрыва.

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Комментарии (2)

Tim_Tim_Tim1
гениально, сначала груз конфисковали, потом хранили 6 лет на необорудованном складе, а теперь виноваты моряки
Vikilein
Хотят свой вечный левантийский бардак свалить на стрелочника?
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