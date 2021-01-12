Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве в Бейруте

Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного гражданина Португалии в связи с делом о мощном взрыве в порту Бейрута. Об этом 12 января сообщает AP.

«Красное уведомление» касается капитана и владельца судна Rhosus, которое привезло 2750 тонн нитрата аммония в Ливан в 2013 году, а также португальского торговца нитратами, который посетил склад порта в Бейруте в 2014 году, где хранилось вещество.



Судно принадлежит проживающему на Кипре Игорю Гречушкину, а капитаном был Борис Прокошев. Уведомление представляет собой необязательный запрос к правоохранительным органам по всему миру о поиске и предварительном задержании. Это не ордер на арест и не требует от властей ареста разыскиваемого подозреваемого. Объявить россиян и португальца в розыск попросил Интерпол государственный прокурор Ливана Гассан Хури.