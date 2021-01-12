Экс-адвокату Кайданову из ОПГ нарушение досудебного соглашения стоило 4 лет свободы. Срок увеличили до 17 лет

Петербургский городской суд 12 января огласил приговор в отношении бывшего адвоката Александра Кайданова, ранее признанного виновным в организации преступной группы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, после которого наступила смерть жертвы, а также убийстве и мошенничестве. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кайданов признал вину.

В январе 2019 года Кайданов был приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Это довольно громкое дело, в финале которого пятеро членов ОПГ получили в сумме 70 лет заключения.

ОПГ начала свою деятельность в 2010 году, Ахмедудин Сахратулаев считается ее основателем. В суде устояли эпизоды с похищением коммерсанта, у которого по поддельной долговой расписке злоумышленники выманивали 10 млн рублей. Еще через полгода его возле дома все те же персонажи насмерть забили монтировкой. Личная неприязнь надолго отправила в больницу жительницу Петербурга, ее тоже били железом и ножом. На счету фигурантов также аферы с недвижимостью на полтора миллиона и попытка обмануть банк. Как раз из-за Сахратулаева дело Кайданова вернулось в суд после вынесения приговора. В ноябре 2019 года прокурор попросил отменить состоявшиеся судебные решения, так как подсудимый нарушил условия досудебного соглашения. Кайданов обязался признать вину, дать подробные и правдивые показания, указать на соучастников. Однако после вынесения обвинительного приговора адвокат отказался от своих показаний в части роли и участия Сахратулаева в деятельности организованной группы. Он пояснил, что оговорил последнего, надеясь на изменение меры пресечения.