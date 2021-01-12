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Wikipedia «заразилась» коронавирусом. Названы самые популярные русскоязычные статьи за 2020 год

Wikipedia 12 января опубликовала список статей русскоязычного раздела, которые чаще всего читали пользователи в 2020 году. Предсказуемо первые места оказались за коронавирусом.

Нашлось место в топе также для Путина, конфликта в Нагорном Карабахе и списка умерших за год.

Топ-10 самых читаемых статей:

Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день)

Коронавирусы (20 833)

YouTube (15 866)

Путин Владимир Владимирович (12 716)

Россия (12 273)

COVID-19 (10 211)

Список умерших в 2020 году (10 068)

«ВКонтакте» (9652)

Испанский грипп (9565)

Москва (9333)

Популярные статьи, появившиеся в 2020 году:

Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день, первое место в общем списке)

COVID-19 (10 211, шестое место)

Список умерших в 2020 году (10 068, седьмое место)

Распространение COVID-19 в России (5802, 33-е место)

SARS-CoV-2 (5702, 35-е место)

Поправки к Конституции России (5044, 47-е место)

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (4305, 58-е место)

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