Wikipedia «заразилась» коронавирусом. Названы самые популярные русскоязычные статьи за 2020 год

Wikipedia 12 января опубликовала список статей русскоязычного раздела, которые чаще всего читали пользователи в 2020 году. Предсказуемо первые места оказались за коронавирусом.
Нашлось место в топе также для Путина, конфликта в Нагорном Карабахе и списка умерших за год.
Топ-10 самых читаемых статей:
Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день)
Коронавирусы (20 833)
YouTube (15 866)
Путин Владимир Владимирович (12 716)
Россия (12 273)
COVID-19 (10 211)
Список умерших в 2020 году (10 068)
«ВКонтакте» (9652)
Испанский грипп (9565)
Москва (9333)
Популярные статьи, появившиеся в 2020 году:
Пандемия COVID-19 (38 945 просмотров в день, первое место в общем списке)
COVID-19 (10 211, шестое место)
Список умерших в 2020 году (10 068, седьмое место)
Распространение COVID-19 в России (5802, 33-е место)
SARS-CoV-2 (5702, 35-е место)
Поправки к Конституции России (5044, 47-е место)
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (4305, 58-е место)