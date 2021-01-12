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Крупнейшую в мире торговую площадку даркнета закрыли в Германии

Генеральная прокуратура ФРГ и полиция арестовали предполагаемого оператора крупнейшей в мире нелегальной торговой площадки в даркнете.

«После нескольких месяцев следствия <...> на минувших выходных был арестован предполагаемый оператор, возможно, крупнейшего в мире нелегального рынка в даркнете — DarkMarket. В понедельник, 11 января 2021 года, следователи также смогли закрыть саму торговую площадку», — сообщается 12 января на сайте прокуратуры.

В DarkMarket, где насчитывалось почти 500 тысяч пользователей, продавались наркотики, фальшивые деньги, компьютерные вирусы и анонимные сим-карты. Следователям известно о 320 тысячах транзакций на 140 миллионов евро. Модерировал нелегальную торговую площадку 34-летний гражданин Австралии, которого задержали на немецко-датской границе.

Организатор нелегального бизнеса сейчас находится в следственном изоляторе. Он отказался от дачи показаний.

Прокуратура Германии подчеркнула, что расследование не состоялось бы без сотрудничества с Европолом, а также полицией Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдавии.

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Комментарии (1)

hedgehog_
вкоре окажется что гражданин австралии иван петров выходец из рассиянии?
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