Крупнейшую в мире торговую площадку даркнета закрыли в Германии

Генеральная прокуратура ФРГ и полиция арестовали предполагаемого оператора крупнейшей в мире нелегальной торговой площадки в даркнете.



«После нескольких месяцев следствия <...> на минувших выходных был арестован предполагаемый оператор, возможно, крупнейшего в мире нелегального рынка в даркнете — DarkMarket. В понедельник, 11 января 2021 года, следователи также смогли закрыть саму торговую площадку», — сообщается 12 января на сайте прокуратуры.

В DarkMarket, где насчитывалось почти 500 тысяч пользователей, продавались наркотики, фальшивые деньги, компьютерные вирусы и анонимные сим-карты. Следователям известно о 320 тысячах транзакций на 140 миллионов евро. Модерировал нелегальную торговую площадку 34-летний гражданин Австралии, которого задержали на немецко-датской границе.