Курьер «Ленты» в Петербурге пытался под видом заказа вынести продуктов на 30 тысяч рублей

Сотрудники ОВО Росгвардии в Петербурге задержали курьера службы доставки, который пытался похитить из магазина три тележки с продуктами.
Как сообщает пресс-служба ведомства 12 января, инцидент произошел накануне около 13.20 в гипермаркете на Пискаревском проспекте.
По данным «Фонтанки», речь идет о магазине сети «Лента» в Красногвардейском районе.
24-летний мужчина, который работал курьером службы доставки, под видом заказа нагрузил три тележки продуктами на 30 тысяч рублей и пытался вывезти их мимо кассы.
Сотрудники нажали на кнопку тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали правонарушителя на месте происшествия. Задержанного передали сотрудникам 66-го отдела полиции.