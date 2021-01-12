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Курьер «Ленты» в Петербурге пытался под видом заказа вынести продуктов на 30 тысяч рублей

Сотрудники ОВО Росгвардии в Петербурге задержали курьера службы доставки, который пытался похитить из магазина три тележки с продуктами.

Как сообщает пресс-служба ведомства 12 января, инцидент произошел накануне около 13.20 в гипермаркете на Пискаревском проспекте.

По данным «Фонтанки», речь идет о магазине сети «Лента» в Красногвардейском районе.

24-летний мужчина, который работал курьером службы доставки, под видом заказа нагрузил три тележки продуктами на 30 тысяч рублей и пытался вывезти их мимо кассы.

Сотрудники нажали на кнопку тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали правонарушителя на месте происшествия. Задержанного передали сотрудникам 66-го отдела полиции.

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Комментарии (1)

hedgehog_
вродекак курьеры ленты, которые ленточка, получают сумки готовые? не?
не знаю до чего надо дожить, чтобы заказывать продукты. а какже выбрать самому.
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