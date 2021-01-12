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Мировые продажи персональных компьютеров за 2020 год выросли на 11%. Эксперты назвали самые популярные бренды

На фоне пандемии коронавируса мировые продажи персональных компьютеров выросли на 25% в последнем квартале 2020 года, а по итогам года — на 11%. Об этом исследовательская компания Canalys сообщила в докладе 11 января. Согласно данным Canalys, это самый большой рост рынка персональных компьютеров с 2010 г.

Общий объем продаж ноутбуков, стационарных ПК и мобильных рабочих станций в 2020 году составил около 297 млн единиц. В рейтинг не вошли данные о продажах планшетов.

Первое место занимает Lenovo. В последнем квартале компания продала 23,1 млн единиц техники (на 29% больше по сравнению с предыдущим годом), а суммарный показатель за год составил 72,6 млн. HP стал вторым с 19,1 млн единиц. Общий объем за год составил 67,7 млн единиц, что на 7% превысило показатели прошлого года.

Dell обосновался на третьей строчке, преодолев отметку в 15 млн единиц и установив личный рекорд по продажам. Суммарное число проданных за год устройств достигло 50,3 млн.

Четвертое и пятое место заняли Apple и Acer с 22,6 и 20 млн за год соответственно.

По мнению экспертов, повышение спроса у покупателей на ПК в 2020 году связано с переходом многих на дистанционную работу и дистанционное обучение.

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