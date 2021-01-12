Британского премьера раскритиковали за езду на велосипеде вдали от дома во время локдауна. Полиция нарушений не увидела

Замеченный во время велосипедной прогулки в 7 милях от своего дома, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся критике и стал объектом замечаний лейбористов о двойных стандартах во время локдауна. В его администрации и в полиции нарушений не видят, пишет 12 января BBC.

Джонсон обнаружил себя на велосипеде 10 января в Олимпийском парке на востоке Лондона, что в 7 милях от его резиденции. Возмущение некоторых вызвал тот факт, что правительство рекомендовало местным жителям ограничить занятие спортом на открытом воздухе и оставаться в пределах своего района. А 11 января кабмин даже пригрозил более жёсткими мерами, если люди продолжат игнорировать ограничения. О его прогулке стало известно вечером того же дня.

За премьера тут же вступился глава минздрава Мэттью Хэнкок. «Совершить долгую прогулку или поездку на велосипеде — это нормально, — сказал он, добавив: — Но оставайтесь в пределах своего района». Представитель премьер-министра 12 января заявил, что любое предположение о том, что Джонсон нарушил правила, «неправильно». Ехал ли он в парк на велосипеде или его привезли для занятий спортом на машине, на Даунинг-стрит не пояснили.



Комиссар столичной полиции Крессида Дик заявила BBC Radio 4, что поездка точно не была нарушением закона. Министр полиции Кит Мальтхаус сказал: «Мы просим людей заниматься спортом и оставаться в своём районе. Теперь это, очевидно, открыто для интерпретации, но люди в целом знают, что означает stay local. Если вы можете добраться туда своим ходом и не общаетесь ни с кем... тогда это кажется мне вполне разумным».