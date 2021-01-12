Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Четыре СМИ, внесенные с реестр иноагентов, получили восемь протоколов о нарушении Кодекса об административных правонарушениях.



Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора 12 января, нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента (статья 19.34.1), нашли в отсутствии маркировки на четырех сайтах. При этом надзорный орган, по данным пресс-службы, ранее уведомлял СМИ о необходимости маркировки, но реакции не последовало



Ведомство сообщает, что в течение трех дней протоколы поступят в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов.

