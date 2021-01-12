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Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Четыре СМИ, внесенные с реестр иноагентов, получили восемь протоколов о нарушении Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора 12 января, нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента (статья 19.34.1), нашли в отсутствии маркировки на четырех сайтах. При этом надзорный орган, по данным пресс-службы, ранее уведомлял СМИ о необходимости маркировки, но реакции не последовало

Ведомство сообщает, что в течение трех дней протоколы поступят в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов.

РКН напоминает, по статье предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч для юридических лиц и 50 тысяч — для должностных.

Как писала «Фонтанка», на данный момент в реестр входят 12 юридических лиц и пять — физических. Среди СМИ, которые попали в список, «Север.Реалии», «Кавказ.Реалии» и «Радио Свобода».

Маркировка, которой добивался Роскомнадзор от СМИ-иноагентов, выглядит так.

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Комментарии (3)

261697121
Дай Бог доживём до люстрации и пометки - эта статья написана продажным СМИ предавшим свой народ в годы правления краба
260695231
Ну, теперь заживём счастливо и богато!
Oleg_I
Как-то беззубо. "Сообщение создано иноагентом". Надо сразу: "данное сообщение создано врагом народа, да будет проклята вся его родня в 7 коленах". Ну или по крайней мере ввести в оборот понятия "сын иностранного агента", "мать иностранного агента".
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