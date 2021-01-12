Бывший директор «Зенита» Павел Пивоваров перешел в московское «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» получил усиление из Санкт-Петербурга в виде бывшего исполнительного директора «Зенита» Павла Пивоварова. Как сообщает пресс-служба ВТБ во вторник, 12 января, Пивоваров займет должность генерального директора столичной команды.
⚡️ Павел Пивоваров назначен генеральным директором «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2021
Он сменил на этом посту Юрия Белкина, который займёт должность президента клуба.
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Ранее Пивоваров также работал в Ассоциации европейских клубов, Палате по разрешению споров FIFA и Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Бывший гендиректор «Динамо» Юрий Белкин занял пост президента клуба.