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Бывший директор «Зенита» Павел Пивоваров перешел в московское «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» получил усиление из Санкт-Петербурга в виде бывшего исполнительного директора «Зенита» Павла Пивоварова. Как сообщает пресс-служба ВТБ во вторник, 12 января, Пивоваров займет должность генерального директора столичной команды.

Ранее Пивоваров также работал в Ассоциации европейских клубов, Палате по разрешению споров FIFA и Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Бывший гендиректор «Динамо» Юрий Белкин занял пост президента клуба.

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