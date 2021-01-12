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На Академика Байкова лопнувшая труба сделала из улицы реку. Грязевым потоком занимается Водоканал

Коммунальная авария произошла в Калининском районе Петербурга днём 12 января. Поток из трубы превратил двор в Венецию, правда, с оттенком ржавчины.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», через полчаса после полудня искать брод пришлось на улице Академика Байкова, 11/3. Несмотря на крепкий мороз, вода разлилась по всему дворовому проезду. Очевидцы отметили специфический цвет и назвали её «бурой жижей».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В пресс-службе Водоканала рассказали, что бригада компании была на месте в 13:10 — через сорок минут после поступления первой заявки. Течь дала магистраль диаметром 200 миллиметров. Специалисты обследуют сети и локализуют вытекание.

© Фонтанка.Ру

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