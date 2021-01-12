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Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам дела «Нового величия». Но только тем, кто получил более шести лет

Московский городской суд изменил приговор двум из семи участников движения «Новое величие», которые были признаны виновными в экстремизме. Существенных корректировок в наказании нет.

Как сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, 12 января апелляционная инстанция на три месяца сократила сроки Петру Карамзину (6 лет и 3 месяца вместо 6,5 лет) и Руслану Костыленкову (6 лет 9 месяцев вместо 7 лет). Вместе с ними к реальному наказанию был приговорён Вячеслав Крюков — его шесть лет в колонии общего режима Мосгорсуд оставил без изменений.

Также неизменными остались условные сроки ещё для четырёх фигурантов — Максима Рощина, Дмитрия Полетаева, Анны Павликовой и Марии Дубовик. В августе прошлого года Люблинский райсуд Москвы признал их виновными в организации экстремистского сообщества и участии в нём. Задержанные в 2018 году молодые люди якобы готовились к участию в восстании, собирались нападать на полицейских, занимались физподготовкой. Обвинение ссылалось на переписку в телеграм-чате и показания внедренных оперативников. Защитники считают всю суть дела провокацией, так как устав, тренировки и призыв к действиям звучали от внедренного оперативника.

Ещё двое фигурантов пошли на сделку со следствием: один получил реальный срок, второй наказан условно.

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