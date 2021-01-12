Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам дела «Нового величия». Но только тем, кто получил более шести лет

Московский городской суд изменил приговор двум из семи участников движения «Новое величие», которые были признаны виновными в экстремизме. Существенных корректировок в наказании нет.



Как сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, 12 января апелляционная инстанция на три месяца сократила сроки Петру Карамзину (6 лет и 3 месяца вместо 6,5 лет) и Руслану Костыленкову (6 лет 9 месяцев вместо 7 лет). Вместе с ними к реальному наказанию был приговорён Вячеслав Крюков — его шесть лет в колонии общего режима Мосгорсуд оставил без изменений.

