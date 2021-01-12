«Создаёт атмосферу опасности». Студенты ЕУ в Петербурге хотят обсудить «Дау», но без Хржановского

Студенты Европейского университета в Петербурге считают неприемлемым присутствие режиссёра Ильи Хржановского на дискуссии о проекте «Дау» в стенах вуза. Об этом учащиеся сообщили в открытом письме, опубликованном 12 января.

Обсуждение проекта «Дау» Ильи Хржановского намечено в Европейском университете на 15 января. Студенты считают, что мероприятие необходимо провести без участия режиссёра, так как его присутствие «является потенциальным репутационным ущербом для университета и противоречит его ценностям».

«Недопустимой является символическая поддержка позиции насилия и эксплуатации, которую университет оказывает, приглашая Хржановского в качестве спикера на академическом мероприятии. Участие Хржановского в дискуссии превращает его деятельность в легитимную «позицию» или «мнение». Таким образом ЕУ отправит как в публичное поле, так и собственным студентам и сотрудникам месседж «сотрудничество с неонацистами, насилие и публичное унижение жертв насильственных действий не является для нас проблемой». Предоставление этому человеку площадки для высказывания и приглашение его в наше пространство, физическое или виртуальное, создаёт атмосферу опасности для студентов и сотрудников университета», — говорится в письме. Мировая премьера проекта «Дау» Ильи Хржановского состоялась в январе 2019 года в Париже. Работа над ним продолжалась десять лет. Съёмки велись в отстроенном НИИ в Харькове, в них были задействованы непрофессиональные актёры. Проект неоднократно критиковали за сцены насилия, в том числе за эпизод, в котором лидер ультраправой группировки Максим Марцинкевич разделывает свинью. Сообщалось также, что над актёрами якобы ставились психологические эксперименты.