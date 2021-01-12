Британские ученые доказали эффективность капель в нос против коронавируса на макаках и хомячках. Теперь готовы взяться за людей

Вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca, которая будет выпускаться в форме капель в нос, проверили на макаках и хомячках. Как пишет ТАСС 12 января со ссылкой на статью в электронной научной библиотеке bioRxiv, животных удалось защитить от заражения COVID-19.
Вакцина AZD1222, основанная на аденовирусе шимпанзе, заставляет организм вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2. Это помогает иммунитету распознавать вирусные частицы.
Ученые под руководством профессора Оксфордского университета (Великобритания) Сары Гилберт провели первые доклинические испытания интраназальной формы вакцины (капли в нос) на трех десятках хомяков и четырех макаках-резусах. Вакцины им вводили как внутримышечно, так и через нос. Животных пытались заразить коронавирусом и напрямую, и естественным путем — например, разместив рядом клетки с болеющими сородичами. Большие дозы вакцины полностью подавили размножение вируса в органах дыхания животных и предотвратили распространение инфекции. Ученые считают, что теперь можно начинать клинические испытания с участием людей.
«Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно», — подчеркивает ТАСС.