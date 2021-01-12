В Италии есть загадочный остров, жители которого не болеют ковидом, несмотря на «старания» приезжих

Итальянские ученые исследовали феномен острова Джильо, ни один из жителей которого не заболел коронавирусом. И дело не в ограничительных мерах: туда регулярно приезжают зараженные люди с материка, контактируют с местными, а сами островитяне не соблюдают социальную дистанцию. О результатах исследования, опубликованных на сайте препринтов medRxiv, рассказывает 12 января РИА Новости. Остров Джильо находится у побережья Тосканы, плотность населения в его посёлках чуть ли не самая высокая в стране. Паром ходит на остров дважды в день, доставляя каждый раз с континента около десяти человек. При этом у местных не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, только у приезжих туристов. Даже весной на острове не вводили карантинных мер, но смешение приезжих с жителями не привело к массовой вспышке заболевания.

Чтобы понять причину устойчивости островитян к коронавирусу, учёные под руководством Антонио Боньянни из Миланского университета с 29 апреля по 3 мая 2020 года провели обширное серологическое исследование. Все взрослые жители (634 человека) и 89 приезжих прошли экспресс-тест на антитела IgM и IgG, а также ПЦР-тесты слюны. Учёные надеялись обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи. Антитела IgM обнаружили только у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил ковид бессимптомно. Еще у двух человек с положительными ПЦР-тестами нашли антитела IgG. Исследователи видят две причины. Во-первых, это чистейший воздух. А во-вторых, что более вероятно, возможное наличие у всех жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену. Их иммунитет к SARS-CoV-2, считают учёные, вполне мог быть опосредован клоном Т-лимфоцитов CD4, реагирующим на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду. Ещё один серологический скрининг планируется провести в разгар туристического сезона, а также детально изучить особенности микроклимата острова.