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«Просто добавь воды». Водитель грузовой «ГАЗели» на повороте «заштукатурил» 1-й Муринский

Фургон растерял свой груз в Выборгском районе Петербурга днем 12 января. На повороте из кузова вывалились строительные смеси.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Тоша, на 1-м Муринском проспекте, у пересечения с улицей Карбышева, водитель грузовой «ГАЗели» с наклейкой строительного магазина «Петрович» на борту потерял мешки со штукатурно-клеевой смесью. Они вывалились из открытого кузова на дорогу, и часть лопнула от удара.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В комментариях тут же бросились шутить, что теперь можно заштукатурить ямы на дороге. «Дырки в асфальте можно залатать. Просто добавь воды!» — пишет участник группы Андрей.

Движение на перекрестке, где произошло ДТП, по данным «Яндекс.Пробок», оказалось затруднено, но сильного затора происшествие не спровоцировало.

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