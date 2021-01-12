Фургон растерял свой груз в Выборгском районе Петербурга днем 12 января. На повороте из кузова вывалились строительные смеси.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Тоша, на 1-м Муринском проспекте, у пересечения с улицей Карбышева, водитель грузовой «ГАЗели» с наклейкой строительного магазина «Петрович» на борту потерял мешки со штукатурно-клеевой смесью. Они вывалились из открытого кузова на дорогу, и часть лопнула от удара.
В комментариях тут же бросились шутить, что теперь можно заштукатурить ямы на дороге. «Дырки в асфальте можно залатать. Просто добавь воды!» — пишет участник группы Андрей.
Движение на перекрестке, где произошло ДТП, по данным «Яндекс.Пробок», оказалось затруднено, но сильного затора происшествие не спровоцировало.