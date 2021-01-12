«Эй, смотри, русские». Расследовавшая кибератаки на американские ведомства компания получила открытку от «российских хакеров»

Открытка, присланная якобы из России расследователям кибератак на США, стала причиной внимания ФБР.
«ФБР изучает загадочную открытку, отправленную генеральному директору фирмы FireEye, занимающейся кибербезопасностью, через несколько дней после того, как было обнаружено первоначальное свидетельство предполагаемой российской хакерской атаки в отношении десятков правительственных агентств США и частных компаний», — сообщает 12 января Reuters.
Источники агентства уточнили, что на открытке было написано «Эй, смотри, русские», а также содержался намек на то, что высшее руководство России якобы причастно к произошедшему.
Исследователь Тодд Хелмус, который ранее расследовал тактику российской дезинформации, сообщил, что в 2019-м получил похожую открытку. ФБР и FireEye отказались от комментариев.
FireEye расследует кибернападения на органы власти и компании США во взаимодействии с ФБР и Microsoft. В частности, специалистам удалось установить, что за взломом систем Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации может стоять группировка с «государственным финансированием». СМИ сообщили, что речь якобы идет о России. В декабре прошлого года компания FireEye заявляла о совершенной против нее кибератаке.