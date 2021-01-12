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В Пулково грузчик с чуткими пальцами добрался до самого знаменитого мышонка в мире

Транспортная полиция задержала сотрудника петербургского аэропорта, устроившего ревизию авиапочты. Прощупав прибывшую из-за рубежа посылку, он обеспечил себя коллекционными монетами с героем Диснея.

Фото: ГУ на транспорте МВД по СЗФО

Как сообщили в региональном управлении на транспорте МВД 12 января, на вскрытое почтовое отправление в мусорном пакете в международном сортировочном центре в Пулково обратила внимание сотрудница клининговой компании, которая рассказала о находке начальству.

Выяснилось, что через Петербург посылка следовала транзитом. Её отправили из-за границы и ждали в Москве. «В ней находились девятнадцать коллекционных рождественских монет общей стоимостью около 46 тысяч рублей, которые были похищены», — рассказали в ведомстве. На фотографии монета серии Disney Mickey Mouse Christmas, выпущенная от имени острова Ниуэ. На реверсе изображён Микки Маус с атрибутами Рождества, на аверсе — портрет Елизаветы II.

По подозрению в хищении задержан 38-летний грузчик магистрального сортировочного центра отделения связи, живущий в Ленобласти. Он признался, что, проверив содержимое коробки на складе, нашёл монеты из металла белого цвета и забрал их себе. Монеты изъяты, грузчик получил уголовное дело о краже.

Фото: ГУ на транспорте МВД по СЗФО

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Комментарии (2)

260695231
Нумизматы подались в грузчики?
bombaleilo
Когда этих ребят закрывать на реальные сроки начнут?!
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