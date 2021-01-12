В Пулково грузчик с чуткими пальцами добрался до самого знаменитого мышонка в мире

Как сообщили в региональном управлении на транспорте МВД 12 января, на вскрытое почтовое отправление в мусорном пакете в международном сортировочном центре в Пулково обратила внимание сотрудница клининговой компании, которая рассказала о находке начальству.

Выяснилось, что через Петербург посылка следовала транзитом. Её отправили из-за границы и ждали в Москве. «В ней находились девятнадцать коллекционных рождественских монет общей стоимостью около 46 тысяч рублей, которые были похищены», — рассказали в ведомстве. На фотографии монета серии Disney Mickey Mouse Christmas, выпущенная от имени острова Ниуэ. На реверсе изображён Микки Маус с атрибутами Рождества, на аверсе — портрет Елизаветы II.