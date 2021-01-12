Утром 12 января на Гражданском проспекте, во дворе дома 111, корпус 2, загорелся легковой автомобиль.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, заявка поступила в 7:22, локализовали пожар в 7:51. Марку сгоревшей машины установить не удалось.
Пожар записала камера видеонаблюдения, ролик выложил телеграм-канал «Мегаполис». По записи не определить со стопроцентной уверенностью, был ли это поджог. Видно только, как машина загорается и от неё убегает человек.
Подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Иван рассказывает некоторые обстоятельства (эта информация непроверенная): «Сгорела «Лада Гранта» — машина доставки пиццерии. Очевидцы сказали, что водитель то ли спал в заведенной тачке, то ли грелся (предположения очевидцев, не утверждение). Хочется добавить, что пожарные и ППС очень быстро приехали».