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Доставщик пиццы «то ли спал, то ли грелся»: гибель машины в огне на Гражданском попала на видео

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Утром 12 января на Гражданском проспекте, во дворе дома 111, корпус 2, загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, заявка поступила в 7:22, локализовали пожар в 7:51. Марку сгоревшей машины установить не удалось.

Пожар записала камера видеонаблюдения, ролик выложил телеграм-канал «Мегаполис». По записи не определить со стопроцентной уверенностью, был ли это поджог. Видно только, как машина загорается и от неё убегает человек.

Подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Иван рассказывает некоторые обстоятельства (эта информация непроверенная): «Сгорела «Лада Гранта» — машина доставки пиццерии. Очевидцы сказали, что водитель то ли спал в заведенной тачке, то ли грелся (предположения очевидцев, не утверждение). Хочется добавить, что пожарные и ППС очень быстро приехали».

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Комментарии (2)

veteran78
"Ещё один..."
Din1922
Сгорел на работе.
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