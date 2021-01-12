Сбер заявил, что за минуту научился определять коронавирус по звуку. Надо только покашлять в трубку

Лаборатория искусственного интеллекта Сбера придумала алгоритм, который за минуту по прослушиванию кашля пользователя определяет вероятность заболевания COVID-19.
«Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трёх звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля», — сообщили в банке 12 января.
Как объяснили создатели приложения, звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Их анализирует некая «глубокая сверхточная нейронная сеть», которую обучали на более чем трех тысячах образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках. И все это занимает 60 секунд.
В ближайшее время Сбер планирует создать специальное приложение с новым алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.