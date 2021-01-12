Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров в беседе с РИА Новости 12 января рассказал, что специалисты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили кадры очевидцев с полётом и взрывом.

Разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой зафиксировали учёные и сняли на видео местные жители.

«Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8:09 по камчатскому времени (23:09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд», — сказал Чебров.

Предварительно можно предположить, что это был объект меньше 10 метров в диаметре. Энергия его взрыва оценивается в 1–5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

«Нам показали видео, на котором, скорее всего, зафиксировано разрушение метеорита. Это явление можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского, однако определить точное место случившегося на нашей аппаратуре невозможно. Скорее всего, это произошло в районе западного побережья Охотского моря, где нет никаких населенных пунктов», — сказал Чебров ТАСС.