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Мишустин начал крупнейшее сокращение госаппарата. Оно обойдет стороной тех, кто борется с коронавирусом

Михаил Мишустин подписал пакет распоряжений о новой численности федеральных органов исполнительной власти.

«Кабмин завершил подготовку нормативной базы для реформы госаппарата. Новым постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда», — сообщается 12 января на сайте правительства РФ.

Штат и организация министерств, служб и агентств должны быть приведены к «единому стандарту». Власти потребовали на 5% сократить численность центральных аппаратов, а территориальных органов исполнительной власти — на 10%. Почти 740 позиций в штате центральных аппаратов пойдут под нож. В целом, сокращены будут «более 32 тысяч единиц — в основном за счёт имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда».

При этом власти решили сделать исключения для Министерства здравоохранения и других ведомств, которые принимают участие в борьбе с пандемией. Также изменится и структура аппарата правительства, численность которого, наоборот, вырастет за счет семи новых департаментов.

«Реформа позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной качественно выполнять задачи по достижению национальных целей развития», — настаивают в правительстве. Об административной реформе было объявлено еще осенью прошлого года.

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Комментарии (3)

altnec
В фонде "Loh-rublevkaness" все потолки расписаны такими цифрами.
bluxer
Уменьшение численности госаппарата всегда приводит к его увеличению.
footballer13
Что-то мне припоминается, что Медведев в своё время тем же занимался, в результате чего аппарат этот только вырос.
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