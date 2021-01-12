Пепе отказался переходить в «Зенит», несмотря на большие деньги

Нападающий футбольного клуба «Гремио» Пепе не перейдет в «Зенит». Как написал бразильский инсайдер Рафаэл Пфайффер в своём твиттере во вторник, 12 января, 23-летний игрок отказался перебираться в Петербург.



Пепе не устраивает переезд в Россию, он ждет предложения от португальского «Порту», который также вел переговоры с футболистом. Хотя португальцы предлагают меньше, чем «Зенит», представители Пепе считают, что это будет лучше для начала его карьеры в Европе.



В сезоне-2020/2021 нападающий в 24 матчах чемпионата Бразилии забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года.

