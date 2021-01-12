FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
74.52р90.81р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Мороз и солнце подарили петербуржцам ночь северного сияния. Полюбуйтесь его переливами

Петербургские охотники за северным сиянием минувшей ночью не испугались мороза и отправились прочь из города: отсутствие облачности и солнечная активность позволяли надеяться на результат. И не напрасно: небо в Ленобласти сияло.

Фотографии авроры в Ленинградской области публикует 12 января телеграм-канал «Астро Фото Болото».

Северное сияние в Родионово.
Северное сияние в Родионово.Фото: Александр Спиридонов / «Астро Фото Болото»
Ленинградская область, 60 градус северной широты. Деревня Родионово.
Ленинградская область, 60 градус северной широты. Деревня Родионово.Фото: Катя Стрельникова / «Астро Фото Болото»
Северное сияние в Родионово.
Северное сияние в Родионово.Фото: Александр Спиридонов / «Астро Фото Болото»
Северное сияние в Родионово.
Северное сияние в Родионово.Фото: Александр Спиридонов / «Астро Фото Болото»
Северное сияние в Родионово.
Северное сияние в Родионово.Фото: Александр Спиридонов / «Астро Фото Болото»

В соцсетях есть фотографии и из других регионов. «Скорость солнечного ветра небольшая, потому и цветастости не хватает», — пишет один из фотохудожников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Riptide
Надо в правильных пропорциях смешивать коньяк с шампанским - тогда и "сияние" будет ярче! )
264741271
да, свежо было в Родионово -25 вроде, у меня усы первый раз полностью льдом покрылись :) сияшка была отличной, и как правильно заметили- скорости солнечного ветра не хватало- иначе было бы цветастее, остальные параметры были отличными
german_5e4d02dc5a4f9
Да ладно. Подумаешь.
Над промзоной у Янино-2 зловещее оранжевое сияние от теплиц каждый день.
Красота. И светло как днем. И не спит никто.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний