Падение в статистике коронавирусных смертей в Петербурге обернулось ростом. Цифры по России также идут вверх

После минимального за месяц числа смертей в ежедневной статистике по коронавирусу Петербург вернулся к средним цифрам. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на 12 января в городе 68 новых летальных случаев.



Петербург удерживает второе место по суточному приросту, лидер — Москва (72 смерти). Накануне в столице регистрировали на три случая больше. Петербургская статистика не настолько ровная — днём ранее в городе сообщалось о 42 смертях, что стало минимальным показателем за месяц, перед этим в список внесли 50, ещё раньше 69 летальных исходов.