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Падение в статистике коронавирусных смертей в Петербурге обернулось ростом. Цифры по России также идут вверх

После минимального за месяц числа смертей в ежедневной статистике по коронавирусу Петербург вернулся к средним цифрам. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на 12 января в городе 68 новых летальных случаев.

Петербург удерживает второе место по суточному приросту, лидер — Москва (72 смерти). Накануне в столице регистрировали на три случая больше. Петербургская статистика не настолько ровная — днём ранее в городе сообщалось о 42 смертях, что стало минимальным показателем за месяц, перед этим в список внесли 50, ещё раньше 69 летальных исходов.

Всего в российских регионах за сутки коронавирусной признали смерть 531 человека, днём ранее сообщалось о 436 умерших.

За весь период пандемии в России скончались 62 804 человека, 8 488 из них умерли в Петербурге.

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Комментарии (2)

Fjfef
Статистика наука не точная).... как оказалось))
Monus
Они снова начали работать после праздников.
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