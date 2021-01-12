Единственный шанс победить рак. Эмили срочно требуется иммунотерапия

«В августе 2019 года Эмили пожаловалась на боли в животе, и уже на следующий день мы были на приёме у врача. По результатам обследования дочери поставили диагноз «нейробластома левого надпочечника 4 стадии». Уже больше года мы боремся за жизнь Эмили. Кроме здоровья, рак забрал мечту дочки пойти в первый класс. Теперь мы больше бываем в больнице и дома. Эмили слаба, но не теряет надежды на выздоровление.

Чтобы вылечиться, необходим очень дорогостоящий препарат для иммунотерапии, не зарегистрированный на территории Российской Федерации. Стоимость этого препарата просто неподъёмна для нашей семьи. Уже многие нам помогли, и Эмили смогла пройти первый курс иммунотерапии, а 18 января мы надеемся попасть на второй. Врачи дают хорошие шансы на восстановление. Наша семья обращается ко всем добрым людям, мы умоляем вас о помощи для нашей девочки!» Вард Манукян, Санкт Петербург



Сбор средств ведёт благотворительный фонд «Помощь».



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