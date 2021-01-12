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Единственный шанс победить рак. Эмили срочно требуется иммунотерапия

Семилетняя Эмили больше года борется с онкологией. Когда врачи обнаружили опухоль, она достигла уже 4-й стадии и дала метастазы. Девочка прошла несколько курсов химиотерапии, ей сделали операцию и пересадку костного мозга. Чтобы окончательно победить болезнь, необходим курс иммунотерапии препаратом, не зарегистрированным в России. Купить его самостоятельно семья девочки не в состоянии.

Эмили Манукян, 7 лет.

Состояние после пересадки костного мозга

Спасёт иммунотерапия. Требуется препарат «Динутуксинаб бета».

Не хватает 577 273 руб.

«В августе 2019 года Эмили пожаловалась на боли в животе, и уже на следующий день мы были на приёме у врача. По результатам обследования дочери поставили диагноз «нейробластома левого надпочечника 4 стадии». Уже больше года мы боремся за жизнь Эмили. Кроме здоровья, рак забрал мечту дочки пойти в первый класс. Теперь мы больше бываем в больнице и дома. Эмили слаба, но не теряет надежды на выздоровление.

Чтобы вылечиться, необходим очень дорогостоящий препарат для иммунотерапии, не зарегистрированный на территории Российской Федерации. Стоимость этого препарата просто неподъёмна для нашей семьи. Уже многие нам помогли, и Эмили смогла пройти первый курс иммунотерапии, а 18 января мы надеемся попасть на второй. Врачи дают хорошие шансы на восстановление. Наша семья обращается ко всем добрым людям, мы умоляем вас о помощи для нашей девочки!» Вард Манукян, Санкт Петербург

Сбор средств ведёт благотворительный фонд «Помощь».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Санкт-Петербургский благотворительный фонд социальной поддержки и охраны здоровья граждан «Помощь» основан в 2017 году. Оказывает помощь взрослым и детям с тяжёлыми заболеваниями, малообеспеченным семьям, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Реализует проекты: «Здоровое детство», направленный на улучшение качества жизни семей, в которых имеются дети с заболеваниями ДЦП, с расстройством аутистического спектра, с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями; «Адресная помощь» по улучшению материального состояния, бытовых условий и лечения серьёзных заболеваний социально незащищенных групп населения; «Заветное желание», направленный на воплощение в жизнь желаний неизлечимо больных детей и взрослых.

За время существования фонд оказал поддержку 200 семьям по всей России.

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Комментарии (2)

yujinspb2
Так, а где президентский новый фонд со священником во главе?
Или это очередная профанация?
gencon
Надо спросить Бастрыкина - ведь он знает противоядие потив рака, раз так уверен, что его родственники никогда не заболеют и с таким удовольствием заводит уголовные дела против разного рода благотворительных организаций, делая хоть что-то для личения и профилактики рака и СПИДа. Иностранные агенты там же...
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