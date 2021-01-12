Петербургский бизнесмен, который строит модульные дома, пропал в Москве

Житель Ленобласти написал в полицию Петербурга заявление о пропаже сына-бизнесмена. Он уехал с друзьями в столицу на новогодние праздники, и связь с ним оборвалась.



Как стало известно «Фонтанке» 12 января, заявление в Центральное УМВД 60-летний мужчина написал накануне около 20:30. Он сообщил, что 2 января его 39-летний сын, который в Петербурге возглавляет несколько фирм, занимающихся строительством, в том числе и модульных домов, уехал в компании в столицу. С 8 января он перестал отвечать на звонки, а 9-го мобильный и вовсе оказался выключен. Мужчина съездил в съемную квартиру сына на Кирочной улице, но она оказалась закрыта, дверь никто не открыл. В Интернете сын последний раз появлялся 7 января.

