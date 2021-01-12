FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
74.52р90.81р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Петербургский бизнесмен, который строит модульные дома, пропал в Москве

Житель Ленобласти написал в полицию Петербурга заявление о пропаже сына-бизнесмена. Он уехал с друзьями в столицу на новогодние праздники, и связь с ним оборвалась.

Как стало известно «Фонтанке» 12 января, заявление в Центральное УМВД 60-летний мужчина написал накануне около 20:30. Он сообщил, что 2 января его 39-летний сын, который в Петербурге возглавляет несколько фирм, занимающихся строительством, в том числе и модульных домов, уехал в компании в столицу. С 8 января он перестал отвечать на звонки, а 9-го мобильный и вовсе оказался выключен. Мужчина съездил в съемную квартиру сына на Кирочной улице, но она оказалась закрыта, дверь никто не открыл. В Интернете сын последний раз появлялся 7 января.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Alexander_5e4cfced16b74
да забухал, поди.... с женщинами низкой социальной ответственности...
vic_5e4cd1938d1a8
Новогодние праздники проводить надо дома
gencon
Учитывая тот факт, что на одного хулигана (я говорю о ворах, насильниках, и убийцах (активистов и блогеров не учитываем ) приходится 10 силовиков, то все большей становится вероятность участия в преступлениях все тех же в погонах...... Случай с Навальным отлично показал, что если полиция в доле, то там уже сотни отравлений, исчезновений, убийств
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний