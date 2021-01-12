В Петербурге ищут антиватрушечников. Они угнали у детей санки со снежинкой

Зимнего «транспорта» лишились дети в Колпинском районе Петербурга. Поисками двух ватрушек и их новых владельцев озадачили полицию.



Как стало известно «Фонтанке» 12 января, накануне в 39 отдел полиции поступило два заявления об открытом хищении санок от жителей посёлка Металлострой. По словам родителей, двое десятилетних мальчиков катались на них в парке «Зима-Лето» около пяти часов вечера понедельника, когда их развлечения прервали четверо подростков года на два-три старше.



Ватрушки быстро сменили владельцев, те сбежали, не задержавшись на горке. Потерпевшие запомнили только тёмную одежду обидчиков и синие вставки на куртке одного из них. Среди особых примет похищенного — красная снежинка на белом боку. Вторая ватрушка многоцветная с преобладанием оранжевого. Родители оценили каждую в тысячу рублей, отметив, что значительным для них ущерб не является.

