FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
74.52р90.81р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

В Петербурге ищут антиватрушечников. Они угнали у детей санки со снежинкой

Зимнего «транспорта» лишились дети в Колпинском районе Петербурга. Поисками двух ватрушек и их новых владельцев озадачили полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 12 января, накануне в 39 отдел полиции поступило два заявления об открытом хищении санок от жителей посёлка Металлострой. По словам родителей, двое десятилетних мальчиков катались на них в парке «Зима-Лето» около пяти часов вечера понедельника, когда их развлечения прервали четверо подростков года на два-три старше.

Ватрушки быстро сменили владельцев, те сбежали, не задержавшись на горке. Потерпевшие запомнили только тёмную одежду обидчиков и синие вставки на куртке одного из них. Среди особых примет похищенного — красная снежинка на белом боку. Вторая ватрушка многоцветная с преобладанием оранжевого. Родители оценили каждую в тысячу рублей, отметив, что значительным для них ущерб не является.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Alex000
Почему "анти"? Наоборот, заядлые покатуны, по ходу.
zenotr
Нищие дауны тупых родителей.
save
Антимасочники, антиватрушечники...
Вообще, судя по нагнетанию эмоций в СМИ, тюбинги скоро попадут под запрет. Как всегда, останутся те, кто будет кататься вопреки, и нарекут их ватрушко-диссиденты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний