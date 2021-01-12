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Наркотический «супермаркет» может отправить владельцев в колонию на 20 лет. Через площадку в даркнете они обеспечивали психотропами не только Петербург, но и Сочи

29 преступлений в сфере производства и сбыта наркотиков инкриминируется трем жителям Петербурга, которые дома организовали наркоплантацию.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 января, жители Петербурга 32, 33 и 42 лет в сентябре 2019 года создали в даркнете магазин по продаже наркотиков. Выбор был широк — синтетика, галлюциногены, психотропы и прочее.

Деятельность группы была строго законспирирована: сбыт наркотических средств не предполагал личные контакты покупателя наркотика и продавца, а передача запрещённых веществ осуществлялась бесконтактным способом, через систему тайников — «закладок». Причем работала система не только на территории Северной столицы, но и в Сочи.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

Когда в марте 2020 года группу взяли, то нашли у них порядка 30 килограммов синтетических наркотиков, а также нашли в квартире на проспекте Шаумяна плантацию на 105 кустов наркосодержащих растений.

ГСУ ГУ МВД по Петербургу и области предъявила им обвинение в совершении преступления по статье 228.1, часть 5 УК РФ. Санкция статьи подразумевает срок от 15–20 лет.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

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Комментарии (1)

DrDick
На моём доме уже год висит штамповка наркомагазина. Под домом в кустах и корнях деревьев регулярно роются наркоманы в поисках закладок. А государству наплевать. Мои обращения в полицию и на портал "Мой Санкт-Петербург" тупо игнорируются.
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