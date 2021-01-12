29 преступлений в сфере производства и сбыта наркотиков инкриминируется трем жителям Петербурга, которые дома организовали наркоплантацию.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 января, жители Петербурга 32, 33 и 42 лет в сентябре 2019 года создали в даркнете магазин по продаже наркотиков. Выбор был широк — синтетика, галлюциногены, психотропы и прочее.
Деятельность группы была строго законспирирована: сбыт наркотических средств не предполагал личные контакты покупателя наркотика и продавца, а передача запрещённых веществ осуществлялась бесконтактным способом, через систему тайников — «закладок». Причем работала система не только на территории Северной столицы, но и в Сочи.
Когда в марте 2020 года группу взяли, то нашли у них порядка 30 килограммов синтетических наркотиков, а также нашли в квартире на проспекте Шаумяна плантацию на 105 кустов наркосодержащих растений.
ГСУ ГУ МВД по Петербургу и области предъявила им обвинение в совершении преступления по статье 228.1, часть 5 УК РФ. Санкция статьи подразумевает срок от 15–20 лет.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу.