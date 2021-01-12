Жители Иркутска сняли землетрясение и его последствия на видео и выложили в соцсетях — в группе «Инцидент Иркутск» «ВКонтакте».

Как сообщает управление МЧС по Иркутской области , 12 января в 5:32 по иркутскому времени в 34 км от населённого пункта Турт в Монголии случилось землетрясение, интенсивность которого в эпицентре составила 8,7 балла. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 4–5 баллов. Сообщений о разрушениях в регионе не поступало, пострадавших нет.

Толчки ощущались также в Красноярском крае, Бурятии, Туве. В Кызыле и пяти муниципальных образованиях Тувы введён режим ЧС, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики. По данным МЧС республики, до Тувы дошли незначительные афтершоки. Интенсивность сотрясений в Кызыле составила около 4,5 балла, в Эрзин — около 4,8 балла, Сарыг-Сеп — около 5 баллов, в Кунгуртуге — около 6 баллов. Все объекты жизнеобеспечения в Туве после толчков работают в штатном режиме. Пожарно-спасательные части обследуют объекты в районах, ощутивших толчки.

Сейсмологи зафиксировали афтершоки. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, всего подземных толчков произошло 13, эпицентры всех находятся в районе озера Хубсугул, пишет IRK.ru.

«Причина землетрясения 12 января 2021 в Иркутске и Монголии — это выброс энергии, скопившейся в земной коре в этом районе, — объяснил «КП — Иркутск» директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. — Интенсивность землетрясения — 8 баллов. Но это в эпицентре. Эпицентр расположен в Монголии и, вдобавок, на большой глубине. Пока волна вышла наружу, она часть энергии уже потеряла. По пути в сторону Иркутска постепенно слабела. И потому в Мондах, на границе, сейсмостанция зафиксировала 6 баллов, в Иркутске около 5. А вот на турбазах у самого Хубсугула — по всей вероятности, около 7».