FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
74.52р90.81р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

«Вкусная шаверма» сгорела в Невском районе

Ларек сгорел ночью в Невском районе Петербурга. Там находилось street-food заведение.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 12 января, сообщение о возгорании у дома № 8 по Российскому проспекту поступило в пожарную охрану в 02:56 ночи.

spb_today / Vk.com 

В одноэтажном ларьке площадью 24 квадратных метра обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. В 04:35 пожар был полностью ликвидирован силами 2 единиц техники и 8 человек личного состава.

В указанном месте, по данным из открытых источников, расположено заведение «Вкусная шаверма».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Отличная новость.
DEMOMON
Что-то сегодня весёлый посёлок отжигает.
zenotr
Откуда взялось это коверканье русского языка? Почему просто нельзя написать, что сгорел ларек с уличной едой, а не "стрид фуд", да еще на английском? Вам точно нужен этот журналист в работе?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний