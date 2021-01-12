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Тайник на кухне не спас петербурженку от умного вора. Евро и кроны пропали вместе с плитой

Пожилая жительница Московского района Петербурга заявила о краже после того, как в её квартире демонтировали технику. Вместе с ненужным исчезло необходимое — более миллиона рублей в евро и норвежских кронах.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января, о своём существенно изменившемся финансовом положении 80-летняя жительница Витебского проспекта узнала накануне. Женщина хранила более 1,1 миллиона рублей в иностранной валюте в ящике под духовым шкафом газовой плиты, но в тайник, похоже, заглядывала нечасто.

Обратившись в полицию, она предположила, что 35 евро и 130 тысяч норвежских крон пропали ещё 21 декабря. Тогда она впустила в квартиру мужчину, который представился сотрудником «ПетербургГаза» и за четверть часа демонтировал газовую плиту. После этого технику мастер должен был выбросить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

Arkadiy_
Норвежские кроны в таком объёме думаю не часто меняют, полиция при желании может помочь
yujinspb2
А ничего, что он мог честно вынести плиту на помойку и уже местные бомжи или дворники неплохо провели праздники?
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