Тайник на кухне не спас петербурженку от умного вора. Евро и кроны пропали вместе с плитой

Пожилая жительница Московского района Петербурга заявила о краже после того, как в её квартире демонтировали технику. Вместе с ненужным исчезло необходимое — более миллиона рублей в евро и норвежских кронах.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января, о своём существенно изменившемся финансовом положении 80-летняя жительница Витебского проспекта узнала накануне. Женщина хранила более 1,1 миллиона рублей в иностранной валюте в ящике под духовым шкафом газовой плиты, но в тайник, похоже, заглядывала нечасто.

