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Врачи в Петербурге спасают пальцы полуторагодовалой девочке, которая заинтересовалась работой мясорубки

Юная жительница Петербурга попала в больницу с травмой руки, после того как нашла на кухне работающую мясорубку.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января, в клинику Педиатрической академии девочку привезли накануне около двух дня. По предварительной информации, у полуторагодовалого ребенка диагностировали травматическую ампутацию четырех пальцев правой кисти.

По предварительной информации, девочка наблюдала за тем, как на кухне делают фарш в электрической мясорубке. Воспользовавшись тем, что взрослые отвлеклись на минутку, ребенок решил изучить гудящий механизм и получил травму.

По факту полиция Калининского района проводит проверку.

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