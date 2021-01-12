Иммунолог: Существует «длительный ковид», когда человек долго остаётся заразным

«Описан такой термин — «long COVID», хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. «Длительный COVID» описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой. Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может», — объяснил Болибок радио Sputnik в интервью, опубликованном 12 января.

Необходимо учитывать, что при «длительном ковиде» человек долго остаётся заразным, даже после завершения острой стадии болезни. «Люди, уже перенеся острую стадию ковида, приобретают хроническую стадию воспаления. У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи», — отметил медик.

По данным Университета Хопкинса на утро 12 января мск, в мире коронавирусом заболели 90,8 миллиона человек, умерли от него 1,94 миллиона человек.