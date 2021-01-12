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В сафари-парке Сан-Диего у горилл впервые обнаружили коронавирус. Обезьяны покашливают и не дышат носом

У нескольких горилл в сафари-парке Сан-Диего обнаружен коронавирус. Об этом 11 января сообщает пресс-служба зоопарка.

Пятью днями ранее две обезьяны начали кашлять. В итоге San Diego Zoo Global инициировал процесс тестирования образцов фекалий горилл на SARS-CoV-2. 8 января предварительные тесты выявили наличие вируса в стае горилл. Лаборатории национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты в понедельник, 11 января.

«Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо, — сказала Лиза Петерсон, исполнительный директор сафари-парка Сан-Диего.

Предполагается, что гориллы заразились от бессимптомного сотрудника, несмотря на соблюдение всех рекомендуемых мер предосторожности. Исследования подтвердили, что некоторые приматы, кроме человека, восприимчивы к заражению коронавирусом, но это первый известный случай естественной передачи инфекции человекообразным обезьянам.

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Комментарии (5)

Djnyana
На сам деле, это достаточно грустно! Ведь то, что человек может.. додумать-домыслить, до-построить Образ, без нюха - многие животные не смогут жить!
265024291
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Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
Бонвиван
Ууууу, что б вам! Бедных обездоленных питомцев заразили! Чтоб вам оказаться с ними один на один, когда они страдают от насморка и кашля. (((
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