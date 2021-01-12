У нескольких горилл в сафари-парке Сан-Диего обнаружен коронавирус. Об этом 11 января сообщает пресс-служба зоопарка.
Пятью днями ранее две обезьяны начали кашлять. В итоге San Diego Zoo Global инициировал процесс тестирования образцов фекалий горилл на SARS-CoV-2. 8 января предварительные тесты выявили наличие вируса в стае горилл. Лаборатории национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты в понедельник, 11 января.
Members of our gorilla troop tested positive for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Aside from some congestion and coughing, the gorillas are doing well and we are hopeful for a full recovery. Read the full update: https://t.co/HIezWKBFxG pic.twitter.com/MAkPYPzxWP— San Diego Zoo Safari Park (@sdzsafaripark) January 11, 2021
«Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо, — сказала Лиза Петерсон, исполнительный директор сафари-парка Сан-Диего.
Предполагается, что гориллы заразились от бессимптомного сотрудника, несмотря на соблюдение всех рекомендуемых мер предосторожности. Исследования подтвердили, что некоторые приматы, кроме человека, восприимчивы к заражению коронавирусом, но это первый известный случай естественной передачи инфекции человекообразным обезьянам.