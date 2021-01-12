Сотрудники таможни Нидерландов изымают бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих из Великобритании на пароме в порт Хук-ван-Холланд. Об этом 11 января пишет The Guardian со ссылкой на сюжет местного телевидения.

С 1 января 2021 года для Великобритании действует запрет на ввоз в Евросоюз мяса и молочных продуктов из стран, не входящих в ЕС.



Об этом сказано в руководстве для водителей коммерческого транспорта. В качестве примера того, что нельзя ввозить, департамент окружающей среды и продовольствия приводит сэндвич с ветчиной и сыром.

