Сотрудники таможни Нидерландов изымают бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих из Великобритании на пароме в порт Хук-ван-Холланд. Об этом 11 января пишет The Guardian со ссылкой на сюжет местного телевидения.
Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021
С 1 января 2021 года для Великобритании действует запрет на ввоз в Евросоюз мяса и молочных продуктов из стран, не входящих в ЕС.
Об этом сказано в руководстве для водителей коммерческого транспорта. В качестве примера того, что нельзя ввозить, департамент окружающей среды и продовольствия приводит сэндвич с ветчиной и сыром.
Запрет на ввоз мяса и молочных продуктов Европейская комиссия объясняет тем, что в них могут быть патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания животных.
Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года, за выход страны из объединения британцы проголосовали в 2016-м. Окончательно соглашение об условиях выхода из ЕС было подписано 30 декабря прошлого года.