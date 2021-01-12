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Нидерландские таможенники начали изымать у британских водителей бутерброды с ветчиной и сыром

Сотрудники таможни Нидерландов изымают бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих из Великобритании на пароме в порт Хук-ван-Холланд. Об этом 11 января пишет The Guardian со ссылкой на сюжет местного телевидения.

С 1 января 2021 года для Великобритании действует запрет на ввоз в Евросоюз мяса и молочных продуктов из стран, не входящих в ЕС.

Об этом сказано в руководстве для водителей коммерческого транспорта. В качестве примера того, что нельзя ввозить, департамент окружающей среды и продовольствия приводит сэндвич с ветчиной и сыром.

Запрет на ввоз мяса и молочных продуктов Европейская комиссия объясняет тем, что в них могут быть патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания животных.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года, за выход страны из объединения британцы проголосовали в 2016-м. Окончательно соглашение об условиях выхода из ЕС было подписано 30 декабря прошлого года.

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Комментарии (2)

Mazzzz
Тракторами будут сэндвичи давить ?)
265024291
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.....
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