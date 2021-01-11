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Судьи в Перу заявили, что коронавирус создан Гейтсом, Соросом и Рокфеллерами

Судьи Высшего апелляционного суда Чинчи и Писко опубликовали резолюцию, в которой сообщили, что пандемия COVID-19 создана Биллом Гейтсом, Джорджем Соросом и Рокфеллерами и другим «создателями нового мирового порядка». Об этом 11 января сообщает местное издание RPP.

Судьи выносили постановление о продлении срока предварительного заключения по делу об изнасиловании.

«Уголовный процесс был парализован из-за пандемии COVID-19, созданной криминальными элитами, которые доминируют в мире. Она парализовала деятельность почти во всех странах... Таким образом, ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030», - говорится в постановлении суда.

Защита обвиняемого в изнасиловании уже подала заявление об отмене постановления, в котором, по мнению адвоката Ренсо Риеги, вместо аргументов используются «спекулятивные утверждения».

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Комментарии (15)

MyAdmiral Kruzenshtern
"... А знаете, все-таки жаль перуанца,
Зря ему дали галеру,
Судьи мешают и птице, и танцу,
И мне, и вам, и Перу"
(с) В. Маяковский 1916 г.
michailPotapov
Четвертый тренд обусловлен тем, что в условиях саморазрушения пирамиды высшим иерархам социальных паразитов больше не нужны средние и нижние уровни, а сами они нежизнеспособны. И, соответственно, высшим иерархам для возобновления управления человеческим стадом необходимо как можно быстрее уничтожить эти уровни социальных паразитов. Эпидемия коронавируса COVID-19 не дала нужного эффекта, поскольку произошла случайная утечка вируса из биолаборатории раньше запланированного времени, и одновременное заражение всех и всея, как изначально планировалось, стало невозможным. А к естественно распространяемому вирусу человечество довольно быстро приспособилось. Из всех возможных вариантов уничтожения средних и нижних уровней социальных паразитов остается одно единственное средство - мировая война.
Djnyana
Они просто легализовали, что "считалось" секретным но, всё равно - молодцы! Да здравствуют самые независимые и честные Суды во Всём Мире! )
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