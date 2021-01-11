Судьи в Перу заявили, что коронавирус создан Гейтсом, Соросом и Рокфеллерами

Судьи Высшего апелляционного суда Чинчи и Писко опубликовали резолюцию, в которой сообщили, что пандемия COVID-19 создана Биллом Гейтсом, Джорджем Соросом и Рокфеллерами и другим «создателями нового мирового порядка». Об этом 11 января сообщает местное издание RPP.



Судьи выносили постановление о продлении срока предварительного заключения по делу об изнасиловании.



«Уголовный процесс был парализован из-за пандемии COVID-19, созданной криминальными элитами, которые доминируют в мире. Она парализовала деятельность почти во всех странах... Таким образом, ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030», - говорится в постановлении суда.

