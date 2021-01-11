Трамп на прощание вернул Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Администрация пока еще действующего президента США Дональда Трампа внесла Кубу в список государств-спонсоров международного терроризма. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном 11 января.



«Госдепартамент внес Кубу в список государств - спонсоров терроризма за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам», - говорится в документе.



Отметим, Кубу исключил из этого списка Барак Обама в декабре 2014 года. Тогда он объявил о смягчении антикубинских санкций и «движении к нормализации отношений». Движение прекратилось после прихода к власти Трампа. Причем избранный президент США Джо Байден уже критиковал политику своего предшественника по отношению к Гаване. Теперь решение уходящей администрации затруднит для Байдена общение с кубинскими властями.

