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Трамп на прощание вернул Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Администрация пока еще действующего президента США Дональда Трампа внесла Кубу в список государств-спонсоров международного терроризма. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном 11 января.

«Госдепартамент внес Кубу в список государств - спонсоров терроризма за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам», - говорится в документе.

Отметим, Кубу исключил из этого списка Барак Обама в декабре 2014 года. Тогда он объявил о смягчении антикубинских санкций и «движении к нормализации отношений». Движение прекратилось после прихода к власти Трампа. Причем избранный президент США Джо Байден уже критиковал политику своего предшественника по отношению к Гаване. Теперь решение уходящей администрации затруднит для Байдена общение с кубинскими властями.

В список государств-спонсоров терроризма в США на данный момент, помимо Кубы, входят Иран, КНДР и Сирия.

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Комментарии (8)

W Bons
вот старый клоун , на прощание ему теплую вечернюю пятилитровую клизму
RemyMartin
Любит Трампи российских поцеров. )
doorbal_
Иран, КНДР, Сирия, Куба. Какой-то не полный список. Чуете кого не хватает?
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