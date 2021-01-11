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Теннисист из США узнал во время матча о том, что он заболел коронавирусом. Ему дали доиграть, но турнир он продолжить не сможет

Американский теннисист Денис Кудла заболел коронавирусом на турнире Australian Open. Причём, как сообщает Open Court в понедельник, 11 января, положительный тест пришёл прямо во время матча.

Денис Кудла обыграл Эллиота Беншетри из Марокко в первой игре квалификации 6:4, 6:3. При счете 5:3 пришёл положительный тест на COVID-19. Рефери позволил довести встречу до конца, но затем спортсмену пришлось сняться с турнира. Согласно регламенту, после положительного теста теннисисты должны провести неделю в изоляции.

Его соперник Беншетри выразил надежду, что организаторы позволят ему продолжить участие в турнире, несмотря на поражение.

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Комментарии (2)

265024291
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
Батарейкин
Теннист - это про лес, Фъ?
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