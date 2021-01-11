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На Невском проспекте машина такси сбила мужчину на пешеходном переходе

Мужчина угодил под колёса машины такси «Ситимобил» в центре Петербурга. Как сообщают читатели «Фонтанки» вечером 11 января, пострадавший жив.

По уточнённым данным, авария с участием пешехода произошла на пересечении Невского проспекта и Харьковской улицы. На главной дорожной артерии города уже собирается пробка. Как сообщают, очевидцы, таксист сам перепугался и кричал громче подбитого.

автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Обстоятельства инцидента уточняются, «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Peshekhod
Чо тут думать? Чувак вышел на НПП при наличии опасности в виде такси, которое его тут же и задавило. Делать этого чувак права не имел в силу п.4.5 ПДД. Вывод -- поделом чуваку. Полежит в больничке, поизучает ПДД.
hal9000
"Таксист перепугался и кричал"...напрасно...у нас за это ниче не бывает..штраф заплатит да дальше таксовать..лучшеб он перепугался и кричал когда у него ишака отняли и дали четырехколесную повозку в которой на на какую то штуку внизу нажимаешь а она вот те на едет сама..колесо повернешь в одну сторону она едет в эту сторону повернешь в другую едет в другую..ни сена ему ненадо готовить не зерном кормить..заливай бензин да катайся с друзьями по аулу...
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