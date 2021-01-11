Тиски сжались перед Новым годом. В декабре больше всего петербуржцев стали обладателями «административок» за отказ от масок

Больше всего административных дел за игнорирование средств индивидуальной защиты в общественных местах было возбуждено в декабре. Об этом 11 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



1137 дел о нарушении ограничительных мер поступило в суды в последний месяц 2020 года. В основном — в отношении лиц, которые находились в метро, транспорте, ТК, ТЦ и других местах скопления людей без СИЗ. Большинство отделались предупреждением.

Всего же с начала пандемии по ст. 20.6.1 КоАП РФ поступило 5 494 дела. Наказание было назначено по 3 205 из них, 379 были прекращены, 1295 — возвращены составителям протоколов.