Тиски сжались перед Новым годом. В декабре больше всего петербуржцев стали обладателями «административок» за отказ от масок

Больше всего административных дел за игнорирование средств индивидуальной защиты в общественных местах было возбуждено в декабре. Об этом 11 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
1137 дел о нарушении ограничительных мер поступило в суды в последний месяц 2020 года. В основном — в отношении лиц, которые находились в метро, транспорте, ТК, ТЦ и других местах скопления людей без СИЗ. Большинство отделались предупреждением.
Всего же с начала пандемии по ст. 20.6.1 КоАП РФ поступило 5 494 дела. Наказание было назначено по 3 205 из них, 379 были прекращены, 1295 — возвращены составителям протоколов.
По статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за 2020 год в суды поступило 1521 дело. Наказание было назначено по 459 из них, прекращено 341 производство, еще 512 протоколов были возвращены составителям.
Больше всего таких дел поступило в сентябре — 326. Связано это с тем, что петербуржцы не сообщали в течение трёх дней после возвращения из другой страны о результатах теста на коронавирус. Второе место досталось декабрю — 227 (75 уже возвращены).