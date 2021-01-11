Американский гольфист обозвал сам себя во время турнира. Но ему всё равно пришлось извиняться перед ЛГБТ-сообществом

Гольфист из США Джастин Томас оскорбил сам себя во время турнира на Гавайях и тут же за это поплатился. Как пишет в понедельник, 11 января, Pink News, спортсмена застыдили и заставили извиняться.



Соревнования транслировались в прямом эфире. После промаха Томас вполголоса, но довольно четко назвал себя faggot (оскорбительное обозначение мужчины нетрадиционной ориентации по-английски).



Различные ЛГБТ-сообщества тут же высказали свое неодобрение. В результате Томасу пришлось извиняться. По словам гольфиста, он повел себя «отвратительно» и ему нет прощения за подобное поведение.

