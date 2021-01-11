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Американский гольфист обозвал сам себя во время турнира. Но ему всё равно пришлось извиняться перед ЛГБТ-сообществом

Гольфист из США Джастин Томас оскорбил сам себя во время турнира на Гавайях и тут же за это поплатился. Как пишет в понедельник, 11 января, Pink News, спортсмена застыдили и заставили извиняться.

Соревнования транслировались в прямом эфире. После промаха Томас вполголоса, но довольно четко назвал себя faggot (оскорбительное обозначение мужчины нетрадиционной ориентации по-английски).

Различные ЛГБТ-сообщества тут же высказали свое неодобрение. В результате Томасу пришлось извиняться. По словам гольфиста, он повел себя «отвратительно» и ему нет прощения за подобное поведение.

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Комментарии (5)

vic_5e4cd1938d1a8
А как же свобода слова?
А если человека унижает и оскорбляет факт дискриминации за произношение слова faggot?
f0ntan
Нeгры, eвpeи и голyбыe присоединились к числу верующих, которые оскорбляются за слова о вере, сказанные даже не им лично. Теперь и перечисленные выше категории тоже оскорбляются, даже если слова были сказаны не им лично. И теперь из-за таких слов или показанных знаков отменяют даже футбольные матчи, потому что перечисленные выше категории стали очень мнительными и оскорбленными. Единственные, кто пока терпит все и не оскорбляется, так это русские-атeиcты. Верующие сюда не входят. Они оскорбляются на каждый пусси райт, и будут требовать их линчевания, даже если это было не с ними рядом в церкви, а услышали по телефону или в разговоре. Ну совсем также, как нeгpы, eвpeи и голyбыe, которые также оскорбляются от каждого что увидят или услышат
Yubilar
Теперь совсем стало непонятно. А вдруг это был такой каминг-аут? А они парня оттолкнули. И что ему теперь делать? Опять к традиционалам возвращаться? ?
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