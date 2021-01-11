США наказывают за вмешательство в свои выборы украинцев. Найден «Бегемот» с российским следом

США ввели санкции против семерых граждан Украины и четырех украинских информационных ресурсов из-за вмешательства в американские выборы. Об этом 11 января сообщается на сайте Минфина США.
Под ограничения попали ресурсы ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»), а также семеро человек: Александр Дубинский (действующий депутат Верховной рады от партии Зеленского), Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.
В Минфине США уточнили, что речь идет о «связанной с Россией сети внешнего влияния» вокруг украинского депутата Андрея Деркача. Его американские власти напрямую называют «российским агентом». Ранее именно Деркач публиковал записи разговоров Порошенко и Байдена, вызвавшие скандал. Против него уже были введены санкции США.