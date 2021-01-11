В Петербурге врач брала «откаты» с ковидных выплат коллег. Избежать сурового наказания помог щедрый жест

Фрунзенский суд Петербурга прекратил уголовное дело заведующей женской консультацией № 19. Акушеру-гинекологу Светлане Серовой вменяли необоснованные поборы с коллег, которые работали с ковидными пациентами.
О прекращении дела Серовой 11 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. С соответствующим ходатайством обратился следователь, защитник обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями также просил ограничиться судебным штрафом.
Как установило следствие, акушер-гинеколог Светлана Серова, являясь заведующей женской консультацией номер № 19 при 44-й поликлинике, поручила подчинённой собрать с трёх сотрудников по 15 тысяч рублей — деньги вычитали из стимулирующих выплат, положенных медикам за работу с больными COVID-19. Предполагается, что 28 мая задача была выполнена и заведующая получила 45 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Суд учёл, что Серова ранее не была судима, расплатилась с подчинёнными и, кроме того, перевела 15 тысяч рублей в благотворительный фонд. Уголовное преследование в отношении заведующей прекращено, ей назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.