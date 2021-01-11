СКР по Балтфлоту: Командир эсминца «Беспокойный» участвовал в хищении бронзовых гребных винтов весом в 26 тонн

Командир эсминца «Беспокойный» причастен к хищению двух бронзовых гребных винтов корабля. Об этом 11 января рассказал в интервью «Интерфаксу» руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.



«Буквально в ближайшее время мы планируем завершить расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира эсминца «Беспокойный». Офицер в составе организованной группы, вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами, совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь"», — сказал Шаршавых.

