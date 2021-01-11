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СКР по Балтфлоту: Командир эсминца «Беспокойный» участвовал в хищении бронзовых гребных винтов весом в 26 тонн

Командир эсминца «Беспокойный» причастен к хищению двух бронзовых гребных винтов корабля. Об этом 11 января рассказал в интервью «Интерфаксу» руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.

«Буквально в ближайшее время мы планируем завершить расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира эсминца «Беспокойный». Офицер в составе организованной группы, вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами, совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь"», — сказал Шаршавых.

По его словам, бронзовые винты фигуранты заменили на такие же, но металлические, стоимость которых, разумеется, на порядок ниже, как и качество. В результате ущерб государству составил 39 млн рублей.

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Комментарии (9)

265015791
Командир эсминца только участвовал, масштаб не его.
Danik
Где-то у утонувшем доке лежат винты от нашего гордого авианосца. Или может тоже давно они уплыли, а док решили притопить, чтобы не светился! А что? Да запросто!
killbeachtrash
Глядя на "Восточный", Роскосмос и т.д. это детская шалость. Дать конфетку , понять и простить.
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