В возрасте 62 лет скончался рок-музыкант, автор и исполнитель песен, лидер группы «Выход» Сергей Селюнин. Информацию об этом подтвердил «Нашему радио» арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрев, уточнив, что причиной смерти был не коронавирус.
«Подробностей не знаю, и, увы, не неожиданно», — сказал он.
Группа «Выход» выступала на сцене Ленинградского рок-клуба с 1982 года, выйдя на нее одновременно с такими коллективами, как «Кино» и «Странные игры», с музыкантами «Аквариума» Сергей Селюнин записывал совместный альбом «Аквариум и Силя». Всего в дискографии коллектива — около двух десятков альбомов. Среди самых известных песен — «Не могу кончить», «Бедное жЫвотное», «Пионеры», «Танцуй, зомби» и «День большой осы». Песни Селюнина исполняли и другие артисты, в числе которых Ольга Арефьева.